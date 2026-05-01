Житель Ачинска получил шанс спасти жизнь

Всего в Федеральном регистре доноров костного мозга состоят более 6 тысяч жителей Красноярского края. Сдать образец крови для включения в базу можно в краевом центре крови № 1 и его филиалах, а также во время выездных донорских акций, напомнили в краевом минздраве.