Житель Ачинска получил шанс спасти жизнь

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Еще один житель Ачинска может стать донором костного мозга для пациента из регистра — он совпал с пациентом в Федеральном регистре доноров.
Подходящим донором стал сотрудник компании «Инжиниринг Строительство Обслуживание» Сергей Исаев. В регистр он вступил всего полгода назад, и уже сейчас нашелся человек, которому может помочь именно его донорский материал.
В настоящее время мужчина сдал контрольные анализы крови для подтверждения совместимости и ожидает результатов. Сам Сергей Исаев отмечает, что не считает произошедшее чем-то исключительным и призывает других также вступать в регистр.
По данным специалистов, за последний год это уже пятое совпадение среди жителей Ачинска и близлежащих районов.
Всего в Федеральном регистре доноров костного мозга состоят более 6 тысяч жителей Красноярского края. Сдать образец крови для включения в базу можно в краевом центре крови № 1 и его филиалах, а также во время выездных донорских акций, напомнили в краевом минздраве.18+