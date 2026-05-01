Россиянам дали рекомендации по выбору качественного мяса для шашлыка

БАРНАУЛ, 1 мая. /ТАСС/. Мясо с мякотью светло-красного цвета, равномерными жировыми прослойками белого или слегка кремового оттенка следует выбирать для приготовления шашлыка. Как сообщили ТАСС в ФГБУ «Центр оценки качества агропромышленной продукции» («ЦОК АПК»), мясо с такими характеристиками является безопасным.
«Свежий продукт легко распознать по нескольким признакам: светло-красный цвет мякоти, равномерные жировые прослойки белого или слегка кремового оттенка с характерным блеском. Если куски выглядят потемневшими или подсохшими по краям — перед вами залежалый товар. Проверить свежесть очень просто: достаточно слегка надавить пальцем на поверхность — у хорошего мяса вмятина моментально исчезнет. Неприятный запах и липкая поверхность — явные сигналы того, что от покупки лучше отказаться», — говорится в сообщении ведомства.
Шашлык из предварительно замороженного мяса, отметили в центре, существенно уступает блюду из охлажденного: он получается менее сочным, менее насыщенным по вкусу и содержит значительно меньше питательных веществ. Приобретать свежее мясо следует исключительно в специализированных торговых точках и на оборудованных рынках, располагающих необходимыми условиями для правильного хранения продукции.
Если же решено приобрести уже замаринованное мясо в торговой точке, стоит отдать предпочтение охлажденному продукту в герметичной упаковке. Необходимо внимательно изучить этикетку: дата производства должна быть как можно ближе к числу совершения покупки. Помимо этого, обязательно необходимо проверить информацию о сроке хранения и дате фасовки товара.
«Существенным показателем при выборе продукта служит его категория — всего их насчитывается пять, и присваиваются они в зависимости от соотношения мышечных и жировых волокон в составе. Рекомендуется отдавать предпочтение шашлыку категорий А и Б: доля мышечной ткани в таких изделиях достигает 60−80% и выше. Продукты же категорий В, Г и Д отличаются повышенным содержанием жира и соединительной ткани», — рассказала заместитель заведующего испытательной лабораторией алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Елена Клыкова.
Качественный шашлык от добросовестного производителя состоит из равномерных кусочков массой от 50 до 70 г — такой размер обеспечивает равномерное приготовление на огне. Необходимо понюхать мясо: если при изготовлении использовалось несвежее сырье, никакие специи и маринады не смогут полностью замаскировать посторонние запахи.