«Элита» Вооружённых сил Украины несёт существенные потери в Сумской области, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
В материале сказано, что речь идёт о националистах из 78-й десантно-штурмовой бригады украинских войск. Она несёт потери в боях за населённый пункт Кондратовка.
«Стрелковые бои продолжаются в Мирополье и окрестностях Кондратовки. Для обороны Кондратовки враг задействует наиболее мотивированных националистов из состава 78 одшбр. Сообщения родственников украинских военнослужащих показывают, что “элита” ВСУ несёт существенные потери», — говорится в сообщении.
Военнослужащие российской группировки войск «Север» продолжают создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.