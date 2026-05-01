Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Копию Знамени Победы установили на здании правительства Иркутской области

Традиция зародилась в 2022 году и с тех пор соблюдается ежегодно.

Источник: пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области в пятый раз установили копию Знамени Победы на здании регионального правительства. Знамя Победы — это штурмовой флаг 150 й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. Он был водружён советскими воинами над Рейхстагом в Берлине в ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года и является государственной реликвией России, официальным символом Победы в Великой Отечественной войне.

— Размещение копии знамени в преддверии 81 й годовщины Великой Победы — это знак памяти о героях, отдавших жизни за Родину. Важно передавать память о силе духа народа новым поколениям и укреплять чувство единства среди жителей, — сказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

По закону в День Победы копии Знамени Победы разрешено вывешивать на зданиях наряду с Государственным флагом РФ.