В Челябинске достроили вторую очередь Детской филармонии

Вообще же комплекс Детской филармонии имени Адика Абдурахманова называют площадкой, возвращенной городу. В «малом формате» учреждение существовало с середины 80-х годов. Потом здание закрыли на ремонт, который оказался «вечным». Полтора десятка лет на объекте не было никакого движения, и уже мало кто верил, что филармония возродится.
За счет бюджета ее не просто обновили, а провели реновацию: перестроили корпус, концертный зал, аудитории для репетиций, более чем вдвое увеличив площади, а также приобрели оборудование и инструменты — скрипки, виолончели, кларнеты, флейты, валторны, трубы. Музыкальное звучание усилили контрабас, синтезатор, электрогитары, ударные, высококлассные аккордеоны из Италии, концертный рояль «Стейнвей».
— Закупили два фагота — для Челябинска редкий инструмент. Поскольку он дорогостоящий и не каждая школа в состоянии приобрести его, нет и педагогов. Тем не менее у нас смогут преподавать артисты Челябинского симфонического оркестра, музыканты с консерваторским образованием и достаточным концертным опытом, — отметила директор филармонии Татьяна Денисова.
Каждый класс в четырехэтажном здании получит собственный репетиционный или оркестровый зал, что повысит качество учебного процесса. Планируется провести расширенный набор, открыть дополнительные классы хореографии в студии при ансамбле танца «Урал», практиковать регулярные открытые сессии для воспитанников школ искусств. Кроме того, в филармонии собираются создать духовой оркестр, увеличить состав подготовительных групп.
Над будущими звездами взяли шефство пианист-виртуоз Денис Мацуев, а также альтист, дирижер и педагог Юрий Башмет. Партнерское соглашение с Южным Уралом подписала Академия джаза Игоря Бутмана. На открытии обновленного объекта маэстро признался, что очень рад за Челябинск.
— Для меня честь сотрудничать с вами. Будем выступать здесь и в большой филармонии. Я понимаю ради чего все делается: ради юных музыкантов, которые cмогут стать знаменитыми и покорить мир, — произнес со сцены джазмен.
С воспитанниками филармонии и ценителями классического искусства недавно пообщался народный артист России пианист Юрий Розум.
— Именно в таких условиях нужно проводить занятия с детьми. Здесь должна звучать музыка, рождаться и расцветать таланты, — эмоционально заявил пианист.
Он выразил готовность проводить на Южном Урале фестиваль, который будет полезен не только молодым дарованиям, но и их наставникам. Кроме того, Фонд Юрия Розума намерен принять новых стипендиатов из числа юных музыкантов Челябинской области.