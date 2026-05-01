Губернатор поздравил приморцев с 1 Мая

Глава региона поблагодарил жителей региона за единство и взаимопонимание.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравил жителей региона с Днём Весны и Труда. Глава региона подчеркнул, что праздник с богатой многолетней историей по-прежнему актуален для миллионов россиян.

В своём обращении губернатор выразил искреннюю благодарность старшим поколениям соотечественников, которые своим трудом создавали основу благополучия страны. «Теперь от нас зависят её настоящее и будущее», — отметил Кожемяко.

Особое внимание глава региона уделил единству и взаимопомощи, которые во все времена помогали справляться со сложностями.

«Специальная военная операция показала, что только общими усилиями мы можем победить, — заявил губернатор. — Наши земляки на поле боя обеспечивают обороноспособность страны трудом ратным. В тылу приморцы неустанно работают на предприятиях, проявляя скрытые резервы для помощи фронту».

Олег Кожемяко поблагодарил всех жителей края, кто помогает собирать гуманитарные грузы и поддерживает бойцов после возвращения домой. Глава региона подчеркнул важность передачи традиций сплочения, единения и движения вперёд детям и внукам.

«Пусть памятный лозунг “Мир! Труд! Май!” помогает молодому поколению тружеников достигать новых высот», — сказал он.

В завершение поздравления губернатор пожелал приморцам крепкого здоровья, благополучия и счастья.