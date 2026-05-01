В Ольгине стартовала активная фаза строительства первых жилых домов

Группа компаний «Дирекция по строительству» начала активные работы по возведению первых домов в рамках комплексного развития территории (КРТ) в Ольгине. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. На текущем этапе строители уже забили более 1 300 свай и приступили к армированию конструкций седьмого этажа первого здания, ввод которого в эксплуатацию намечен на конец 2027 года.
Проект в Ольгине является частью трансформации южных территорий Нижнего Новгорода, инициированной губернатором Глебом Никитиным. Помимо жилья переменной этажности (от 5 до 24 этажей), здесь планируется создание полноценной социальной инфраструктуры: двух детских садов на 680 мест и школы на 1 500 мест. Для обеспечения микрорайона ресурсами уже строятся электроподстанции, котельная и теплотрассы.
Особое внимание уделено транспортной доступности и комфорту жителей. В Ольгино и Новинки планируется продлить трамвайную сеть, а сами кварталы соединить пешеходным бульваром с игровыми и спортивными зонами. Концепция застройки предусматривает дворы без машин и наличие как подземных, так и надземных парковок для владельцев автотранспорта.
Ранее сообщалось, что мельница Башкирова в Нижнем Новгороде станет жилым домом по КРТ.