В Ольгине стартовала активная фаза строительства первых жилых домов

Масштабный проект КРТ обеспечит жильем более 45 тысяч нижегородцев и включит в себя школы, детсады и новые трамвайные линии.

Группа компаний «Дирекция по строительству» начала активные работы по возведению первых домов в рамках комплексного развития территории (КРТ) в Ольгине. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. На текущем этапе строители уже забили более 1 300 свай и приступили к армированию конструкций седьмого этажа первого здания, ввод которого в эксплуатацию намечен на конец 2027 года.

Проект в Ольгине является частью трансформации южных территорий Нижнего Новгорода, инициированной губернатором Глебом Никитиным. Помимо жилья переменной этажности (от 5 до 24 этажей), здесь планируется создание полноценной социальной инфраструктуры: двух детских садов на 680 мест и школы на 1 500 мест. Для обеспечения микрорайона ресурсами уже строятся электроподстанции, котельная и теплотрассы.

Особое внимание уделено транспортной доступности и комфорту жителей. В Ольгино и Новинки планируется продлить трамвайную сеть, а сами кварталы соединить пешеходным бульваром с игровыми и спортивными зонами. Концепция застройки предусматривает дворы без машин и наличие как подземных, так и надземных парковок для владельцев автотранспорта.

Ранее сообщалось, что мельница Башкирова в Нижнем Новгороде станет жилым домом по КРТ.