В Ольгине стартовала активная фаза строительства первых жилых домов

Группа компаний «Дирекция по строительству» начала активные работы по возведению первых домов в рамках комплексного развития территории (КРТ) в Ольгине. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. На текущем этапе строители уже забили более 1 300 свай и приступили к армированию конструкций седьмого этажа первого здания, ввод которого в эксплуатацию намечен на конец 2027 года.