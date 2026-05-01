Поставщик воды из Темиртау обиделся на критику местной жительницы: ее вызвали в полицию

По информации телеканала, необычный скандал разгорелся в Темиртау — местный поставщик воды обиделся на высказывания местной жительницы в соцсетях. Активистка Ирина Джакупбекова, уставшая от частых отключений и плохого качества воды, записала эмоциональное обращение в соцсетях. А в компании, поставляющей воду, услышали в этом оскорбление и подали заявление в полицию.
Ирина Джакупбекова вспоминает, что пришла с работы, а помыть руки не смогла, как и воспользоваться туалетом. Ужин для семьи тоже оказался под вопросом, поэтому она вышла в Сеть с очень эмоциональным обращением. А позже выразила свое негодование ещё и в городском чате.
«Да, я сказала … Уже нас достало. Я описала свою жизнь. Моя жизнь — это уже настоящее … Я по-другому это назвать не могу. Не хочется идти домой, когда у тебя нет дома холодной воды. Я не произносила ничьих имен, никаких должностей, я чисто оценила услугу и работу именно данной организации», — заявила Ирина Джакупбекова.
Сразу после этого Ирину вызвали в полицию и сообщили: руководство компании, которая подает воду, написало на нее заявление в полицию. Монополиста, похоже, очень ранили слова активистки.
«Несколько дней назад в социальных сетях в отношении ТОО “Аква-Трейдинг” и его сотрудников был высказан комментарий, содержащий нецензурную лексику и оскорбительный характер. В аудиозаписях содержатся высказывания, наносящие ущерб деловой репутации. В этой связи, со статьей 131 Уголовного кодекса Республики Казахстан, с нашей стороны было подано заявление в уполномоченные органы», — объяснил начальник юридического отдела ТОО «Аква-Трейдинг» Мейржан Кумысбаев.
Сама активистка виновной себя не считает, с соратниками и юристами намерена отстаивать правду в суде. А жители вспоминают, что зимой мутная вода якобы текла из крана целых пять дней.
«Невозможно пить. Пусть “Аква-Трейдинг” попьют с такой водой чай, приготовят обед, постирают у себя там дома, покупаются в такой воде. Вода как нефть, она непригодна к питью. Не то что пить, там стирать и мыть полы, унитазы невозможно. Я не знаю, как можно так издеваться над людьми», — заявила жительница города Оксана Баутина.
В компании рассказывают, основная причина частых отключений — это изношенные сети, которым больше 60 лет. При этом заверяют: они реагируют на каждую жалобу и делают всё возможное, чтобы вода в кранах была постоянно. Поэтому и слышать брань в свой адрес поставщикам как минимум обидно. Активистка же предлагает забыть обо всем и вместо судебных тяжб заняться улучшением качества водоснабжения.