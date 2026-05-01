Шашлычные традиции на празники

Более того, Пётр оценил атмосферу ночных празднеств в Немецкой слободе, где в Вальпургиеву ночь жгли костры, танцевали и жарили мясо. Император повелел дворянству перенять эту традицию, наложив её на славянский Живин день — праздник богини жизни, который также отмечался с кострами и угощениями. Причём к слову «шашлык» это поначалу не имело отношения — на кострах жарили дичь и птицу, но суть будущей традиции («выезд + огонь + мясо») была заложена именно тогда.