В Хабаровском крае назвали даты длинных выходных в 2027 году

Новогодние каникулы продлятся 11 дней, проект календаря вынесен на обсуждение.

В Хабаровском крае, как и по всей России, новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней — с 31 декабря по 10 января. — сообщает Минтруд России.

Проект календаря рабочих и праздничных дней на 2027 год опубликован для общественного обсуждения. Он предусматривает несколько периодов длинных выходных в течение года.

По словам министра труда и социальной защиты России Антона Котякова, в 2027 году предусмотрено пять периодов трёхдневных выходных — в феврале, марте, дважды в мае и в июне. Кроме того, запланированы четырёхдневные выходные в ноябре — с 4 по 7 число.

С учётом переносов выходных дней, совпадающих с праздниками, календарь выглядит следующим образом:

с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года;

с 21 по 23 февраля;

с 6 по 8 марта;

с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая;

с 12 по 14 июня;

с 4 по 7 ноября;

31 декабря 2027 года — выходной.

Проект ещё не утверждён окончательно.