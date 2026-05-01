В Хабаровском крае назвали даты длинных выходных в 2027 году

По словам министра труда и социальной защиты России Антона Котякова, в 2027 году предусмотрено пять периодов трёхдневных выходных — в феврале, марте, дважды в мае и в июне. Кроме того, запланированы четырёхдневные выходные в ноябре — с 4 по 7 число.