В Хабаровском крае назвали даты длинных выходных в 2027 году

В Хабаровском крае, как и по всей России, новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней — с 31 декабря по 10 января. — сообщает Минтруд России.
Проект календаря рабочих и праздничных дней на 2027 год опубликован для общественного обсуждения. Он предусматривает несколько периодов длинных выходных в течение года.
По словам министра труда и социальной защиты России Антона Котякова, в 2027 году предусмотрено пять периодов трёхдневных выходных — в феврале, марте, дважды в мае и в июне. Кроме того, запланированы четырёхдневные выходные в ноябре — с 4 по 7 число.
С учётом переносов выходных дней, совпадающих с праздниками, календарь выглядит следующим образом:
с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года;
с 21 по 23 февраля;
с 6 по 8 марта;
с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая;
с 12 по 14 июня;
с 4 по 7 ноября;
31 декабря 2027 года — выходной.
Проект ещё не утверждён окончательно.