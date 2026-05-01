«В бане генералов нет»: Петров рассказал о работе с молодыми режиссерами в фильме «Коммерсант»

Актер Александр Петров рассказал о работе с молодыми режиссерами на съемочной площадке «Коммерсанта». Фильм сняли братья Федор и Никита Кравчуки (сыновья Андрея Кравчука, режиссера «Викинга», «Адмирала» и «Союза спасения»). Как поделился Петров, для него не существует «иерархии» по возрасту. Об этом артист заявил в интервью радио «Комсомольская правда».
«Мне очень нравится это поколение. И потом, мне кажется, что в кино нет никаких возрастов. Как и в бане генералов нет. Когда ты выходишь на площадку, опыт оставляй, а про заслуги забудь. Только тогда складывается пазл хорошего фильма», — цитирует слова актера сайт KP.RU.
Он отметил, что при работе с режиссерами нового поколения для него особенно ценно их стремление и энергия, которые помогают формировать атмосферу совместного творчества.
«Они радовались, как дети, когда началась работа с актерами. Вот именно искренняя дебютантская реакция мне особенно запомнилась. Если они сохранят эту детскость в режиссерском кресле, тогда у них точно будет большое будущее», — поделился Петров.
Напомним, режиссерам картины 26 и 24 года, и «Коммерсант» стал для них полнометражным дебютом. Кстати, Александр Петров выступил в этом проекте не только как актер, но и в роли креативного продюсера.