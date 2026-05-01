«Страха нет»: Петров рассказал, почему берется за самые тяжелые роли

Актер Александр Петров продолжает активно сниматься в сложных драматических проектах и не боится браться за тяжелые роли. Недавно он снялся в проекте «Коммерсант», где сыграл попавшего в тюрьму в 1990-е бизнесмена. Артист рассказал в интервью радио «Комсомольская правда», почему для него важнее сложность материала, чем страх перед образом.
«Нет, у меня никогда не было страха перед какими-либо ролями. Чем сложнее, тем лучше, гораздо интереснее» — цитирует слова Петрова сайт KP.RU.
В таких историях, как он отмечает, особенно ярко раскрывается человеческая природа и возникают ответы на важные вопросы о том, кто мы есть и как ведем себя в сложных обстоятельствах.
«На фоне острых событий и конфликтов вскрывается человеческая природа. В поисках и нахождении ответов на сложные вопросы — кто мы такие и как это — быть человеком, оставаться человеком в сложнейших обстоятельствах? Что такое вообще человек? А чего мы хотим?» — уточнил актер.
Петров рассказал, что в его новом фильме «Коммерсант» его изначально подкупило то, что это все-таки светлая история с надеждой в финале. Он отметил, что герой уже не тот Андрей, каким был раньше, и пережитые события сильно его изменили — он стал «искалеченным» жизнью, возможно, даже в большей степени, чем кажется на первый взгляд.