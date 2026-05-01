На майских праздниках в Хабаровском крае усилят пожарный надзор

Статистика показывает, что в выходные дни, особенно при тёплой и ветреной погоде, число загораний сухой растительности значительно возрастает. Среди основных причин — сжигание травы и мусора с нарушением правил пожарной безопасности, в том числе в бочках, оставленные без присмотра мангалы с тлеющими углями, непотушенные костры, брошенные источники возгорания, такие как окурки и спички, а также мусор и стеклянные предметы в природной среде, провоцирующие распространение пламени.