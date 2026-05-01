На майских праздниках в Хабаровском крае усилят пожарный надзор

Источник: Комсомольская правда

В период майских праздников в Хабаровском крае будет усилен контроль за соблюдением правил пожарной безопасности. Жители и гости региона традиционно проводят эти дни за городом — на дачах, в лесах, на рыбалке и охоте, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю. В связи с этим важно соблюдать осторожность при обращении с огнём. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Патрулирование мест массового отдыха организуют межведомственные группы. В их состав вошли сотрудники МЧС России, администраций муниципальных образований, полиции, противопожарной службы края, спасатели и представители лесоохраны. Для мониторинга обстановки задействуют беспилотную авиацию. Проверки пройдут в лесных массивах, садовых некоммерческих товариществах и других популярных местах отдыха.

Статистика показывает, что в выходные дни, особенно при тёплой и ветреной погоде, число загораний сухой растительности значительно возрастает. Среди основных причин — сжигание травы и мусора с нарушением правил пожарной безопасности, в том числе в бочках, оставленные без присмотра мангалы с тлеющими углями, непотушенные костры, брошенные источники возгорания, такие как окурки и спички, а также мусор и стеклянные предметы в природной среде, провоцирующие распространение пламени.

С начала текущего пожароопасного сезона на территории края зарегистрировано около 400 возгораний сухой травы. За нарушения правил пожарной безопасности к административной ответственности привлечены 10 человек.

