Народные приметы на 2 мая: чего нельзя делать в день памяти Матроны Московской?

В дохристианские времена у наших пращуров существовал обряд для привлечения удачи. Нужно было взять недавно купленную или сшитую вещь, окунуть ее в реку и затем повесить сушиться на улице, чтобы она побывала и под лучами солнца, и под светом луны. Люди верили, что этот предмет гардероба станет своего рода оберегом — его нужно надевать или брать с собой в дни важных событий, чтобы во всем сопутствовала удача, а неприятности обходили стороной.