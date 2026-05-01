Народные приметы на 2 мая: чего нельзя делать в день памяти Матроны Московской?

2 мая верующие вспоминают блаженную Матрону Московскую и преподобного Иоанна Ветхопещерника. На Руси с этим днем было связано немало примет и обычаев. Сегодня мы вспомним правила, по которым жили наши пращуры, надеясь сохранить мир в доме, здоровье и капитал. Расскажем, что нельзя делать 2 мая, чтобы не навлечь на себя беду.
Народные приметы на 2 мая: что нельзя делать.
В старину говорили, что этот день нельзя проводить в одиночестве. Отсутствие компании 2 мая может обернуться множеством неприятностей — от потери дохода до страшных недугов. По этой причине наши предки старались не сидеть дома с утра до вечера и переброситься словечком хоть с соседями, хоть с рыночными торговцами.
Если верите в приметы, избегайте споров. На Руси бытовало мнение, что поругавшись с родственником или приятелем, можно стать врагами. Помириться будет очень и очень непросто.
Чтобы не оглохнуть, не подслушивайте чужие разговоры, а чтобы не ослепнуть — не заглядывайте в окна домов с улицы.
Молодым девицам в этот день не разрешалось есть баранки и бублики. Якобы из-за этого можно окосеть. Также им не советовали лакомиться пряниками. Той, что нарушит запрет, сулили встречу с ветреным и лживым молодым человеком.
Тем, кто планирует дальнюю поездку, 2 мая не стоит надевать новую обувь. В давние времена считалось, что в дороге все пойдет наперекосяк.
Не рекомендуется обновлять гардероб. Покупки окажутся неудачными, велика вероятность пожалеть о потраченных деньгах.
Нельзя пить воду, когда петух кричит. Согласно старинным поверьям, из-за этого можно начать заикаться.
Наши предки не сомневались: перестилать супружескую постель 2 мая не следует, так как вскоре муж жене изменять начнет.
Тем, кому предстоит серьезное дело, например, крупная покупка или знакомство с родителями невесты, на Руси строго-настрого запрещали плеваться в этот день. Считалось, что от человека удача отвернется и все его планы рухнут.
Беременным в старину не разрешали облизывать ложку после еды. Якобы из-за этого у будущего ребенка одна ножка будет короче другой. А чтобы малыш не родился рябым, женщина в положении не должна есть крошки со стола: их надо аккуратно собрать после трапезы и вынести птицам.
Народные приметы на 2 мая: что можно делать.
В давние времена на Руси 2 мая было принято печь пироги и угощать ими всю округу. Хозяюшки чуть свет принимались месить тесто, чтобы порадовать хороших людей свежей выпечкой. Начинки должны были быть разными, что символизировало щедрость и достаток. В обязательном порядке пирогами одаривали нищих у храмов и сирот.
День подходит для работы, но тяжелого физического труда лучше избегать, чтобы поберечь силы. Вечер можно провести в компании друзей или отправиться на прогулку.
В дохристианские времена у наших пращуров существовал обряд для привлечения удачи. Нужно было взять недавно купленную или сшитую вещь, окунуть ее в реку и затем повесить сушиться на улице, чтобы она побывала и под лучами солнца, и под светом луны. Люди верили, что этот предмет гардероба станет своего рода оберегом — его нужно надевать или брать с собой в дни важных событий, чтобы во всем сопутствовала удача, а неприятности обходили стороной.
Народные приметы о погоде на 2 мая.
Дождь 2 мая — добрый знак. Он обещает хорошую погоду в течение всего месяца и теплый июнь.
Если на улице пасмурно, но без осадков, лето окажется сухим, за посадками придется ухаживать особенно усердно, чтобы не остаться без урожая.
Яркие звезды — предвестники скорого похолодания. В течение недели вероятны ночные заморозки.
Именинники 2 мая.
В этот день именины отмечают Георгий, Иван, Никифор, Пафнутий, Семен, Трифон и Христофор.