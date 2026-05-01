Мошенники стали обманывать россиян под предлогом повышения пенсии

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Дистанционные мошенники внедряют многоэтапные схемы обмана российских пенсионеров под предлогом повышения пенсии. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.
В этих случаях с потенциальной жертвой связывается мошенник и представляется работником отдела кадров предприятия, на котором она работала прежде. Аферист сообщает о том, что человеку полагается повышение пенсии, и просит продиктовать код из СМС «для записи в пенсионный фонд». Не подозревая обмана, пожилой человек выполняет просьбу звонившего, разговор прекращается.
Спустя время жертве звонит уже якобы следователь ФСБ. Он говорит о том, что мошенники через личный кабинет банка пытались оформить на него кредит, но благодаря слаженной работе силовиков операция была заблокирована. Далее, по словам лжеследователя, с жертвой должен связаться якобы представитель Банка России.
Псевдобанкир в ходе разговора убеждает пенсионера в том, что деньги, находящиеся на его счетах, являются государственными, их нужно отправить в определенный офис, получить «протокол изъятия», после чего средства обещают вернуть. При этом мошенники предупреждают, что все действия проводят в рамках засекреченной операции, нельзя разглашать полученную информацию. Попав на удочку мошенников, пенсионер выполняет их требования и лишается накоплений. Чтобы жертва не заподозрила обман и не обратилась в полицию, мошенники даже дают документы о получении денег в рамках «специальной операции».
Как следует из материалов, если на данном этапе пенсионер не распознает обмана, мошенники пытаются выманить у него еще деньги под предлогом, например, невозможности возврата переданных средств без определенной суммы. Ее они предлагают либо занять, либо оформить в кредит. Человек к этому времени уже поддается панике и легко ведется на манипуляции мошенников.
В МВД в связи с распространением данной схемы просят россиян не верить звонившим, кем бы они ни представлялись. Кроме того, в министерстве просят не называть коды от СМС ни под каким предлогом, а также не переводить деньги на неизвестные счета и не передавать незнакомцам.