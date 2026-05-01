Мошенники стали обманывать россиян под предлогом повышения пенсии

Псевдобанкир в ходе разговора убеждает пенсионера в том, что деньги, находящиеся на его счетах, являются государственными, их нужно отправить в определенный офис, получить «протокол изъятия», после чего средства обещают вернуть. При этом мошенники предупреждают, что все действия проводят в рамках засекреченной операции, нельзя разглашать полученную информацию. Попав на удочку мошенников, пенсионер выполняет их требования и лишается накоплений. Чтобы жертва не заподозрила обман и не обратилась в полицию, мошенники даже дают документы о получении денег в рамках «специальной операции».