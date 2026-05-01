День единства празднует народ Казахстана — куда сходить в Астане и Алматы

В рамках празднования Дня единства народа Казахстана в Астане и других регионах в пятницу запланированы различные мероприятия.
В Астане 1 мая в 12:00 на Городской площади пройдет праздничный концерт с участием артистов Государственного театра драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова.
В Триатлон-парке откроют летний спортивный сезон: гостей ждут массовый забег на 5 км, детский старт на 400 м, скандинавская ходьба, а также командные турниры по футболу, волейболу и баскетболу 5×5.
Кроме того, запланированы индивидуальные силовые состязания и открытые тренировки по йоге, street workout и боевым искусствам.
Также пройдут соревнования по национальным видам спорта в парке «Жерұйық» и шахматный турнир для жителей в ЖК «Жагалау-3».
В Алматы главным мероприятием станет фестиваль дружбы «Бірлігі жарасқан Алматы», который пройдет 1 мая в 11:00 на площади Абая. На сцене выступят звезды казахстанской эстрады и творческие коллективы, включая Нурлана Онербаева, Зарину Алтынбаеву, Маржан Арапбаеву, Luina, Парвиза Назарова, Романа Кима, дуэт Руми и Янис, группы «Алатау серілері», «КешYOU», Baraban'Da show, «Дервиши», IL Canto, Komuz beats, солистов фестиваля «Бозторгай», а также ансамбли «Салтанат», «Бахар», «Рухсара», «Нам Сон», «Бастау» и «Наири».
С 18:00 до 21:00 праздничная программа на площади Абая продолжится концертом Dostyk Fest с участием Айкына Толепбергена, Qanay, Еркеша Хасена, Ayree, Нурсултана Нурбердиева, Асета Арыстанбека, Мади Рымбаева, Багдата Сейта, Hulan-Aru, Досекеша, Балаусы Ергалиной, Жаркынай, Назым Абильдиной, а также групп Alpha, «КешYOU», Astra и Aya funk.
Кроме того, на площади Абая будет работать праздничная гастрономическая ярмарка.
Праздник на государственном уровне отмечается с 1996 года, после того, как 18 октября 1995 года экс-президент Нурсултан Назарбаев подписал указ об объявлении 1 мая Днем единства народа Казахстана. Праздник направлен на сохранение межнационального и межрелигиозного согласия в стране, в которой живут представители более 100 этносов.