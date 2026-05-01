День единства празднует народ Казахстана — куда сходить в Астане и Алматы

Праздник на государственном уровне отмечается с 1996 года, после того, как 18 октября 1995 года экс-президент Нурсултан Назарбаев подписал указ об объявлении 1 мая Днем единства народа Казахстана. Праздник направлен на сохранение межнационального и межрелигиозного согласия в стране, в которой живут представители более 100 этносов.