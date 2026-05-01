«Хочу по-другому»: Александр Петров раскрыл проблему российских сериалов

Российский актер Александр Петров откровенно рассказал, как изменились российские кино и сериалы за последние годы. По его словам, индустрия заметно выросла, но до сих пор не всегда хватает творческой смелости и ориентации на просмотры по миру. Об этом он заявил в эфире радио «Комсомольская правда».
«Идея, которая уже давно работает в Нетфликсе — локальное для глобального. Людям очень интересно часто посмотреть, а что в другой культуре происходит. И так начинают смотреть локальный сериал по всему миру. Думаю, что и у нас это не за горами. Потому что миру интересно, очень интересно, что и как у нас», — цитирует слова Петрова сайт KP.RU.
Актер уверен, что люди хотят серьезное кино, которое заставляет думать о жизни. Петров отметил, что главная проблема многих российских сериалов — боязнь продюсеров браться за острые и глубокие темы. При этом он видит положительные изменения.
«Лет десять назад пытались делать кино одной ногой. И даже тогда я набирался смелости спросить: а зачем вы работаете тогда, для чего? На что мне говорили — милый мой, я в кино 30 лет, вот поживешь с мое… А я отвечал — нет, я не хочу как вы, хочу по-другому», — добавил артист.
Он подчеркнул, что наша театральная школа Станиславского до сих пор остается одной из лучших в мире, по которой работает, в том числе, весь Голливуд.