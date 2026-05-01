Александр Петров: Сказки необходимы, но у зрителей есть запрос и на фильмы 18+

Известный российский актер Александр Петров рассказал, что хотя сказки важны и нужны как семейное кино, зрители сегодня все больше хотят серьезных взрослых фильмов. По его словам, в обществе уже созрел запрос на глубокое кино со смыслом. Об этом он заявил в эфире радио «Комсомольская правда».
«Мне кажется, что зритель истосковался по глубоким, интересным историям со смыслом. Когда на титрах появляются слезы, комок в горле. Сказки необходимы, это семейная история. Но директоры кинотеатров говорят: снимайте фильмы 18+, потому что зритель этого ждет и нам хочется что-то показывать в вечерние сеансы», — цитирует слова актера сайт KP.RU.
Актер уверен, что такая ниша пока недостаточно занята. Зрителям нужно кино с настоящими людьми, настоящими судьбами и сложными вопросами, которое заставляет задуматься о своей жизни, ценностях и будущем.
«Ниша рискованная, продюсеры, конечно, боятся туда окунуться. В сериалах гораздо проще задать эти вопросы. “Коммерсант”, мне кажется, откроет двери именно в такое кино 18+. Абсолютно убежден, что после нашего фильма у большого количества людей в индустрии уже загорелись глаза», — добавил Петров.
Ранее артист рассказал, как ему работалось с молодыми режиссерами этой киноленты. Фильм о бизнесмене, попавшем в тюрьму в 1990-х, сняли братья Федор и Никита Кравчуки.