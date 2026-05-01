Работающим пенсионерам проиндексируют выплаты: когда ожидать прибавку

Следующая индексация социальных пенсий для работающих пенсионеров запланирована на 1 августа. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб в интервью «Ленте.ру».
Парламентарий напомнила, что с 1 апреля в России уже были проиндексированы социальные пенсии, а также выплаты для бюджетников и госслужащих.
«Работающим пенсионерам будет произведена индексация за 2025 год. Им прибавят те индивидуальные пенсионные коэффициенты, которые они заработали за этот период», — сказала депутат.
Бессараб добавила, что дополнительных повышений пенсий в ближайшее время не ожидается.
Ранее KP.RU сообщал, что средний размер пенсии на уровне 42 тысяч рублей зафиксирован только в Чукотском автономном округе. Согласно данным Соцфонда, в остальных субъектах России средний размер пенсионных выплат не превышает отметку в 40 тысяч рублей.
