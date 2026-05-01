Ребенок в люке: красноярку оштрафовали за опасную поездку

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске сотрудники полка ДПС привлекли к ответственности 35-летнюю женщину за грубое нарушение правил перевозки ребенка.

Источник: НИА Красноярск

Инцидент обнаружили во время мониторинга соцсетей. На фото видно, как автомобиль «Джили» едет по улице Белинского, а из люка машины высовывается ребенок. Позже инспекторы установили личность водителя — за рулем находилась мать 10-летнего мальчика.

Женщина призналась, что не осознавала опасности такого поведения. В отношении нее составлен административный материал. Ей грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.

В полиции подчеркивают: нарушение правил перевозки детей может привести к серьезным последствиям. Использование удерживающих устройств — это базовая мера безопасности, а не формальность.

