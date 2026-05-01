«Миннесота» сыграет с «Колорадо» во втором раунде плей-офф НХЛ

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. «Миннесота» дома со счетом 5:2 обыграла «Даллас» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышла в следующий этап Кубка Стэнли.
В составе победителей шайбы забросили Куинн Хьюз (7-я и 51-я минуты), Владимир Тарасенко (38), Мэтт Болди (59, 60). У «Далласа» отличились Уайатт Джонстон (28) и Маврик Бурк (37). Защитник «Далласа» Илья Любушкин отметился голевой передачей, нападающие «Миннесоты» Кирилл Капризов и Яков Тренин не набрали очков.
Тарасенко довел число голов в плей-офф НХЛ до 50 и стал пятым россиянином, достигшим этой отметки. Ранее это достижение покорялось Александру Овечкину (77 голов в плей-офф), Евгению Малкину (69), Никите Кучерову (54) и Сергею Федорову (52).
«Миннесота» выиграла серию со счетом 4−2 и преодолела первый раунд впервые с 2015 года. Тогда команда во втором раунде уступила «Чикаго» (0−4), который стал обладателем Кубка Стэнли. Во втором раунде плей-офф «Миннесота» сыграет с «Колорадо», который в первом раунде был сильнее «Лос-Анджелеса» (4−0).
По итогам регулярного чемпионата «Даллас» занял второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, «Миннесота» — третье. Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли становилась «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.