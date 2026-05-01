FT: Сыновья Трампа приобрели долю в компании, добывающей вольфрам в Казахстане

Сыновья президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Эрик и Дональд-младший стали совладельцами компании, которая добывает вольфрам в Казахстане. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщило издание Financial Times, ссылаясь на источники.

— В августе 2025 года братья Трамп купили долю в строительной группе Skyline Builders. После нескольких сделок она получила 20 процентов в компании Kaz Resources. Впоследствии данная компания и контролирующая проекты в Казахстане Cove Kaz Capital объединились со Skyline, — говорится в статье.

Новая компания планирует разместить акции на бирже Nasdaq под брендом Kaz Resources.

В 2025 году Экспортно-импортный банк США и Корпорация финансового развития одобрили выделение 1,6 миллиарда долларов на поддержку проектов по добыче вольфрама в Казахстане. Cove Kaz Capital получила контрольный пакет акций в данных проектах, уточняется в публикации.

В марте еще одного сына Трампа Бэррона предложили отправить на военную службу в Иран. Об этом сообщило немецкое издание Bild, отмечая, что идею выдвинул бывший сценарист мультсериала «Южный Парк» Тоби Мортон. Петицию за призыв на службу сына американского президента подписали тысячи американцев.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше