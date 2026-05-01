FT: Сыновья Трампа приобрели долю в компании, добывающей вольфрам в Казахстане

Сыновья президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Эрик и Дональд-младший стали совладельцами компании, которая добывает вольфрам в Казахстане. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщило издание Financial Times, ссылаясь на источники.
— В августе 2025 года братья Трамп купили долю в строительной группе Skyline Builders. После нескольких сделок она получила 20 процентов в компании Kaz Resources. Впоследствии данная компания и контролирующая проекты в Казахстане Cove Kaz Capital объединились со Skyline, — говорится в статье.
Новая компания планирует разместить акции на бирже Nasdaq под брендом Kaz Resources.
В 2025 году Экспортно-импортный банк США и Корпорация финансового развития одобрили выделение 1,6 миллиарда долларов на поддержку проектов по добыче вольфрама в Казахстане. Cove Kaz Capital получила контрольный пакет акций в данных проектах, уточняется в публикации.