Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа

«Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю вас с Праздником единства народа Казахстана! Этот день символизирует непреходящие ценности нашего общества: солидарность и сплоченность, толерантность и уважение, патриотизм и любовь к родной земле. Волею судеб Казахстан объединил под своим священным Шаныраком людей разных этносов, ставших одной большой семьей. Это наше достояние. “Согласие — бесценное счастье” (“Татулық — таусылмас бақыт”), — так издревле гласит народная мудрость. Важно, чтобы традиции миролюбия, сострадания, взаимопомощи оставались неотъемлемой частью национального менталитета нашего единого народа. Мы разные, но мы едины. Формула “Единство в многообразии” емко отражает саму суть государственной политики и повседневного бытия казахстанцев», — заявил Токаев.