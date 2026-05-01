Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа

«Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю вас с Праздником единства народа Казахстана! Этот день символизирует непреходящие ценности нашего общества: солидарность и сплоченность, толерантность и уважение, патриотизм и любовь к родной земле. Волею судеб Казахстан объединил под своим священным Шаныраком людей разных этносов, ставших одной большой семьей. Это наше достояние. “Согласие — бесценное счастье” (“Татулық — таусылмас бақыт”), — так издревле гласит народная мудрость. Важно, чтобы традиции миролюбия, сострадания, взаимопомощи оставались неотъемлемой частью национального менталитета нашего единого народа. Мы разные, но мы едины. Формула “Единство в многообразии” емко отражает саму суть государственной политики и повседневного бытия казахстанцев», — заявил Токаев.
Глава государства отметил, что в преамбуле новой Конституции сформулированы такие принципы, как единство, солидарность, межэтническая и межконфессиональная гармония.
«Это осознанный выбор наших граждан, желающих жить и работать в справедливом, стабильном, благополучном обществе, где каждый человек имеет равные права и возможности. Гарантия этому — концепция “Закон и Порядок”, ставшая фундаментом масштабной модернизации нашей страны. Сопричастность к общему прошлому, настоящему и будущему — созидательная сила патриотизма и неисчерпаемый жизненный ресурс народа Казахстана. Убежден, вместе мы сможем достигнуть новых высот по пути к прогрессу. Желаю всем вам, дорогие соотечественники, крепкого здоровья, счастья и благополучия!» — добавил он.