Один из районов Ростовской области в ночь на 1 мая был атакован БПЛА

В ночь на пятницу, 1 мая, Ростовская область подверглась атаке беспилотников. Об этом рано утром в своем канале в МАХ сообщил губернатор Донского региона Юрий Слюсарь.
— Минувшей ночью при отражении воздушной атаки средства ПВО уничтожили один дрон. Его сбили в Мясниковском районе, — уточнил Юрий Слюсарь. — Данных о пострадавших и разрушениях на земле пока нет. Информация уточняется.
Губернатор предупредил: опасность атак беспилотников в регионе сохраняется. Он призвал жителей быть осторожными.
Напомним, сутками ранее ночью при отражении атаки БПЛА на Ростовскую область дроны сбили в пяти районах. Это Чертковский, Верхнедонской, Шолоховский, Тарасовский и Красносулинский. Пострадавших и разрушений на земле также не зафиксировано.
