Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один из районов Ростовской области в ночь на 1 мая был атакован БПЛА

Один БПЛА сбили в Мясниковском районе, жертв нет.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на пятницу, 1 мая, Ростовская область подверглась атаке беспилотников. Об этом рано утром в своем канале в МАХ сообщил губернатор Донского региона Юрий Слюсарь.

— Минувшей ночью при отражении воздушной атаки средства ПВО уничтожили один дрон. Его сбили в Мясниковском районе, — уточнил Юрий Слюсарь. — Данных о пострадавших и разрушениях на земле пока нет. Информация уточняется.

Губернатор предупредил: опасность атак беспилотников в регионе сохраняется. Он призвал жителей быть осторожными.

Напомним, сутками ранее ночью при отражении атаки БПЛА на Ростовскую область дроны сбили в пяти районах. Это Чертковский, Верхнедонской, Шолоховский, Тарасовский и Красносулинский. Пострадавших и разрушений на земле также не зафиксировано.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше