Daily Mail: Cолдат США в Вашингтоне держал британский флаг вверх ногами

Во время визита короля Великобритании Карла III на мемориальное военное кладбище в пригороде Вашингтона американский военнослужащий держал британский флаг вверх ногами. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщила газета Daily Mail.

Британский монарх и его супруга Камилла посетили Арлингтонское национальное кладбище в четверг, 30 апреля. Королевскую чету встретили салютом из орудий, после чего прозвучали гимны двух стран. Но на записи церемонии заметили геральдическую ошибку — красная диагональная полоса на флаге Великобритании находилась над более широкой белой, передает газета.

29 апреля во время выступления в Белом доме Карл III пошутил насчет сожжения здания британскими войсками в 1814 году, назвав это «небольшой попыткой девелопмента» и сравнив ее с текущей реновацией восточного крыла, которую начал президент США Дональд Трамп.

В тот же день конгрессвумен США Лорен Боберт рассказала, что членам Конгресса выдали инструкцию по этикету для встречи с Карлом III, представляющую собой список нарушений, который будто бы уже совершила королевская семья.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше