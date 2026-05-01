Daily Mail: Cолдат США в Вашингтоне держал британский флаг вверх ногами

Во время визита короля Великобритании Карла III на мемориальное военное кладбище в пригороде Вашингтона американский военнослужащий держал британский флаг вверх ногами. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщила газета Daily Mail.
Британский монарх и его супруга Камилла посетили Арлингтонское национальное кладбище в четверг, 30 апреля. Королевскую чету встретили салютом из орудий, после чего прозвучали гимны двух стран. Но на записи церемонии заметили геральдическую ошибку — красная диагональная полоса на флаге Великобритании находилась над более широкой белой, передает газета.
29 апреля во время выступления в Белом доме Карл III пошутил насчет сожжения здания британскими войсками в 1814 году, назвав это «небольшой попыткой девелопмента» и сравнив ее с текущей реновацией восточного крыла, которую начал президент США Дональд Трамп.
В тот же день конгрессвумен США Лорен Боберт рассказала, что членам Конгресса выдали инструкцию по этикету для встречи с Карлом III, представляющую собой список нарушений, который будто бы уже совершила королевская семья.