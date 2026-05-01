В Крыму откроют обновленный парк с прудами на курорте, где лечился Гоголь

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая. /ТАСС/. Обновленный парк с системой прудов и лебединым озером откроют в этом году в курортном городе Саки Республики Крым, где в XIX веке лечился великий русский писатель Николай Гоголь.
Об этом в беседе с ТАСС рассказала руководитель регионального офиса по реализации нацпроектов в Республике Крым Дарья Попова.
«В рамках национального проекта “Туризм и гостеприимство” в городе Саки завершится в этом году благоустройство городского центра, в частности в курортном парке будет восстановлена система прудов, в том числе и памятное горожанами озеро с лебедями», — сообщила Попова.
По ее словам, курортный парк был заброшен с начала 1990-х годов. За деревьями и другими растениями не было ухода, в упадок приходили пруды, тротуарные дорожки, исчезли лебеди.
Глава администрации Сак Юлия Предыбайло сообщила ТАСС, что курортный парк является объектом культурного наследия регионального значения и ключевым общественным пространством для жителей и отдыхающих. В 2022—2025 гг. на благоустройство парка было выделено 557,3 млн рублей. Была создана детская игровая зона, зоны отдыха, установлено освещение, обустроены пешеходные дорожки. Парк в Саках был заложен в конце XIX вв, его площадь — 30 га.
Курорт в Саках получил известность благодаря целебному свойству грязей, добываемых из одноименного озера. Всерьез изучать сакские грязи начали в российский период развития полуострова. В 1807 году французский химик Феликс де Серр провел первый анализ макросостава местного ила, а симферопольский врач Петр Ланг описал свойства и болезни, от которых извлекаемая грязь может исцелять.
Развитие грязевого курорта началось в Саках в 1827 году, когда сюда приехал из соседней Евпатории врач Николай Оже, которого называют первым врачом-курортологом Крыма. В 1828 году была построена грязелечебница, начали поступать первые пациенты.
В 1835 году здесь бывал русский писатель Николай Гоголь, который отмечал, что он «был в Крыму, пачкался в минеральных грязях», позже поэтесса Леся Украинка, вице-адмирал Степан Макаров.
В Саках несколько санаториев, где лечат ревматизм, заболевания опорно-двигательного аппарата, бесплодие и ряд других болезней.