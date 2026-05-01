В Болгарии рассказали о необычном постоянном участнике заседаний парламента: у него четыре лапы и хвост

В Болгарии рассказали о необычном участнике парламента. Им стал лабрадор по кличке Ровер. Собака будет постоянным участником пленарных заседаний болгарского парламента 52-го созыва. Об этом сообщает Болгарское народное телевидение (БНТ).
Дело в том, что депутат Иван Янев, слабовидящий, использует собаку-поводыря Ровера. Недавно они вместе посетили здание, чтобы изучить маршруты. Досрочные выборы в народное собрание 52-го созыва прошли 19 апреля, первое заседание нового парламента состоялось в четверг.
Ранее KP.RU сообщил, что это не первый раз, когда в правительстве стран оказываются люди с ограниченными возможностями. Так, в Венгрии после избрания нового премьера Петера Мадьяра появился слепой министр Вилмош Катаи-Немет.