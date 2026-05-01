Минобороны: Силы ПВО сбили 141 дрон ВСУ над регионами России

В период с 20:00 четверга, 30 апреля, по 07:00 пятницы, 1 мая, российские средства противовоздушной обороны уничтожили 141 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами страны. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
— Перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Калужской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей, — передает ТАСС.
В результате атаки украинских дронов на территории морского терминала в городе Туапсе в Краснодарском крае произошел пожар, при котором никто не пострадал.
В тот же день беспилотник ВСУ нанес удар по мотоциклу в селе Волчья Александровка в Белгородской области, из-за чего погибли двое молодых людей возрастом 18 и 15 лет. Губернатор региона Вячеслав Гладков выразил родителям, близким и родным погибших искренние соболезнования.