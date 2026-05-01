При поддержке Комсомольского НПЗ в Верхней Экони прошёл фестиваль «На Аняни»

В этом году впервые в нашей стране отмечается праздник, учреждённый Указом Президента Владимира Путина для сохранения самобытной культуры, традиционного уклада и промыслов коренных народов. Компания «Роснефть» и ее дочерние предприятия поддержали проведение мероприятий в честь Дня коренных народов России во многих регионах — от Ленинградской области до Дальнего Востока. В конце апреля при поддержке Комсомольского НПЗ (входит в «Роснефть») в национальном селе Верхняя Эконь прошел культурный фестиваль «На Аняни», что в переводе с нанайского языка это означает «Праздник Земли». Его участниками стали более 250 человек — это нефтяники, их близкие, ветераны производства, а также горожане и жители села. Началось мероприятие с шаманского обряда «Иличиори», который погрузил всех гостей фестиваля в удивительную, аутентичную атмосферу, он заключается в прохождении через символические «ворота» из ивовых ветвей. Нанайцы проводили его в период весеннего пробуждения природы для защиты от злых духов и очищения от негативных мыслей. Гости села посетили этнографический музей, отведали уху по традиционному рецепту и посетили мастер-классы, во время которых научились рисовать тигра с использованием уникальной орнаментальной техники, сделали амулеты, приносящие удачу и долголетие. В фойе дома культуры развернулась выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства. Нанайские мастерицы с удовольствием рассказали о своих изделиях — обрядовых куклах, талисманах, сувенирах с причудливыми узорами, предметах одежды, богато расшитых тесьмой и бусинами, аксессуарах из рыбьей кожи. Кульминацией праздничной программы стал концерт, на котором выступили национальные коллективы Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района. Яркие этнические костюмы, стихи на нанайском языке, песни с удивительными мелодиями, имитирующими звуки природы, и танцы, движения которых имеют особое, сакральное значение — каждый номер программы вызывал у публики восторг. — С Верхней Эконью связана история моей семьи. Здесь родилась моя мама, а ее прадед — это один из известных и почитаемых жителей села Петр Павлович Храпай, — рассказала сотрудница КНПЗ Анастасия Бей. — В честь моего предка — талантливого врача названа одна из улиц, здесь же находится его могила. Я посетила памятные для меня места, побывала в музее, с удовольствием посмотрела концерт, где выступали дети и взрослые, которые так ценят свои традиции. Я считаю, что всем нам очень важно знать историю и культуру своего родного края, так что если у вас будет такая возможность, обязательно приезжайте в Верхнюю Эконь! Ко Дню коренных народов России представители Комсомольского НПЗ преподнесли Администрации села подарок — современные компьютеры для музея и школы. Сохранение традиционного уклада коренных народов, проживающих на территории деятельности Компании — важное направление социальной политики «Роснефти». Нефтяники строят жилье для местного населения, развивают инфраструктуру северных поселков, помогают семьям оленеводов, улучшают материально-техническую базу учебных заведений, социальных объектов и учреждений здравоохранения в районах исконного проживания коренных народов.