Силы ПВО за ночь сбили над территорией РФ 141 украинский беспилотник

Силы ПВО ночью сбили 141 украинский БПЛА над Россией. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 30 апреля текущего года до 07:00 мск 1 мая дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении от военного ведомства. В частности указывается, что больше всего беспилотников уничтожено в Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской и Калужской областями. Также атаке подвергся Карснодарский край, Московский регион и акватория Черного и Азовского морей.
Напомним, киевский режим снова подергивает свою территориальную сущность, выбирая для целей ударов гражданские объекты. При этом власти Украины не хотят осознавать того, что проиграли в СВО на поле боя. Причем об этом уже говорит и президент США Дональд Трамп.