Синоптик Шувалов перечислил регионы РФ, где наблюдается аномальная жара

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, в каких регионах России наблюдается аномальная жара.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, в каких регионах России наблюдается аномальная жара.

«Это, конечно, юг Сибири, потому что Алтай уже преодолел отметку в плюс 30 градусов», — цитирует его РИА Новости.

По словам Шувалова, плюс 30 на юге Алтая — это очень и очень редкое явление.

Он уточнил, что там было небольшое понижение температуры после прохождения холодного фронта, но она опять поднимется «достаточно высоко».

Кроме того, в Новосибирске и Барнауле — плюс 25−28 градусов.

Чуть ниже температура — 22−24 градуса тепла — в Красноярске, добавил синоптик.

Ранее Шувалов рассказал, что после длительного периода аномально холодной погоды резкое повышение температуры воздуха прогнозируется в западных регионах России. Так, в Калининграде и Пскове воздух прогреется до плюс 24 градусов.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше