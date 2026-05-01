Синоптик Шувалов перечислил регионы РФ, где наблюдается аномальная жара

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, в каких регионах России наблюдается аномальная жара.
«Это, конечно, юг Сибири, потому что Алтай уже преодолел отметку в плюс 30 градусов», — цитирует его РИА Новости.
По словам Шувалова, плюс 30 на юге Алтая — это очень и очень редкое явление.
Он уточнил, что там было небольшое понижение температуры после прохождения холодного фронта, но она опять поднимется «достаточно высоко».
Кроме того, в Новосибирске и Барнауле — плюс 25−28 градусов.
Чуть ниже температура — 22−24 градуса тепла — в Красноярске, добавил синоптик.
Ранее Шувалов рассказал, что после длительного периода аномально холодной погоды резкое повышение температуры воздуха прогнозируется в западных регионах России. Так, в Калининграде и Пскове воздух прогреется до плюс 24 градусов.