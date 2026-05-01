Задержана мать троих детей, погибших в результате пожара в Дубинино (видео)

В рамках расследования уголовного дела о гибели троих детей в результате пожара задержана 25-летняя жительница поселка Дубинино.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии, утром 30 апреля подозреваемая ушла из дома в магазин за продуктами, оставив троих спящих сыновей без присмотра. По пути женщина встретила знакомую и в ходе разговора с ней употребила алкогольный напиток. Спустя некоторое время женщина вернулась домой, когда пожарные ликвидировали возгорание в квартире.

В результате пожара погибло трое малолетних детей.

Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

Напомним, что трагедия случилась в одной из квартир трехэтажного дома по улице Кишиневская в поселке Дубинино. Родителей в это время дома не было. По предварительным данным МЧС, пожар произошел из-за короткого замыкания телевизора. Площадь возгорания составила 35 квадратных метров. С огнем боролись 12 человек и 4 единицы техники.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше