Задержана мать троих детей, погибших в результате пожара в Дубинино (видео)

В рамках расследования уголовного дела о гибели троих детей в результате пожара задержана 25-летняя жительница поселка Дубинино.
Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии, утром 30 апреля подозреваемая ушла из дома в магазин за продуктами, оставив троих спящих сыновей без присмотра. По пути женщина встретила знакомую и в ходе разговора с ней употребила алкогольный напиток. Спустя некоторое время женщина вернулась домой, когда пожарные ликвидировали возгорание в квартире.
В результате пожара погибло трое малолетних детей.
Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.
Напомним, что трагедия случилась в одной из квартир трехэтажного дома по улице Кишиневская в поселке Дубинино. Родителей в это время дома не было. По предварительным данным МЧС, пожар произошел из-за короткого замыкания телевизора. Площадь возгорания составила 35 квадратных метров. С огнем боролись 12 человек и 4 единицы техники.