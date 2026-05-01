Особенно женщинам! Что нельзя делать в день Матроны Московской 2 мая 2026

Она была слепой от рождения, в 17 лет перестала ходить. Всю жизнь ютилась по чужим углам, пряталась от властей, принимала сотни людей в день и никому не отказывала. Прошло больше семидесяти лет — очередь к её мощам в Покровском монастыре не иссякает ни на один день. 2 мая 2026 года православные христиане чтят память блаженной Матроны Московской. В этот день принято соблюдать определённые традиции и ограничения, а также обращать внимание на народные приметы. Рассказываем, что можно и нельзя делать, о чём молиться святой, про её житие. Подробнее — в материале сайта perm.aif.ru.