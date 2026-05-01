Особенно женщинам! Что нельзя делать в день Матроны Московской 2 мая 2026

Она была слепой от рождения, в 17 лет перестала ходить. Всю жизнь ютилась по чужим углам, пряталась от властей, принимала сотни людей в день и никому не отказывала. Прошло больше семидесяти лет — очередь к её мощам в Покровском монастыре не иссякает ни на один день. 2 мая 2026 года православные христиане чтят память блаженной Матроны Московской. В этот день принято соблюдать определённые традиции и ограничения, а также обращать внимание на народные приметы. Рассказываем, что можно и нельзя делать, о чём молиться святой, про её житие. Подробнее — в материале сайта perm.aif.ru.
Когда день Матроны Московской в 2026 году?
В православном календаре Матроне Московской посвящено сразу два дня. 2 мая — день памяти, дата кончины святой в 1952 году; 8 марта — обретение мощей в 1998 году (дата установлена в 2013 году).
Матрона — один из самых молодых православных святых: она жила в XX веке и умерла уже в послевоенные годы. По сей день живы люди, которые знали её лично. Церковь прославила её в лике блаженных в 1999 году — сначала как местночтимую святую Москвы, а в 2004 году — как общецерковную святую. Мощи хранятся в Покровском женском монастыре на Таганке, и очередь к ним не прекращается ни в будни, ни в праздники.
Житие Матроны Московской: слепая, которая видела людей насквозь.
Матрона Дмитриевна Никонова родилась 22 ноября 1881 года в селе Себрино Тульской губернии в бедной крестьянской семье. Она была четвёртым ребёнком. Ещё до рождения мать видела вещий сон: белая слепая птица с человеческим лицом опустилась ей на руку. Дочь родилась без глаз — веки были плотно сомкнуты.
Чудеса начались с крещения. Когда священник опустил младенца в купель, над водой поднялся столб благоухающего дыма. С детства Матрона исцеляла больных прикосновением и молитвой. К ней шли взрослые и дети — за советом, за помощью, за утешением. В 17 лет у неё отнялись ноги. Она восприняла это со смирением и до конца жизни не вставала с постели.
В 1925 году Матрона перебралась в Москву — по одной версии, спасаясь от гонений на верующих, по другой — потому что её братья стали большевиками и стыдились блаженной сестры. В Москве она скиталась по чужим квартирам почти тридцать лет. Власти несколько раз пытались её арестовать — но она всегда знала заранее и успевала сменить адрес. Однажды пришедшего за ней милиционера она остановила и сказала, что у него несчастье в доме. Тот послушал, поспешил домой и успел спасти жену из пожара.
Матрона предсказала революцию, Великую Отечественную войну, свою смерть. Скончалась 2 мая 1952 года в подмосковном Сходне. Перед смертью сказала: «Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам». Слово своё держит по сей день. По её просьбе была похоронена на Даниловском кладбище. В 1998 году мощи перенесли в Покровский монастырь, где они пребывают по сей день.
Молитва Матроне Московской.
— Об исцелении от болезней. Главное, с чем идут к Матроне. При жизни она исцеляла молитвой тяжелобольных. К ней обращаются с самыми сложными диагнозами — и с верой в то, что Бог услышит;
— О рождении детей. Женщины, которые не могут забеременеть, особо чтут Матрону. Существует традиция: перед иконой просить о даровании ребёнка и затем принести в монастырь живые цветы в знак благодарности;
— О семейном мире и помощи в трудных ситуациях. Матрона никогда не отказывала тем, кто был в отчаянии. К ней обращаются с любыми бедами: потерей работы, разводом, конфликтами в семье, финансовыми трудностями;
— О защите от зла и напастей. Матрона защищала людей от злых умыслов, от нечистой силы, от сглаза. К ней обращаются за заступничеством для близких — особенно для тех, кто в опасности.
Что нельзя делать 2 мая 2026 года?
— Нельзя ссориться, скандалить, таить обиду. Матрона была кроткой и не переносила раздора. Конфликты в этот день, по поверью, затягиваются надолго;
— Нельзя стричься, делать маникюр и педикюр. Процедуры по уходу за внешностью в день памяти Матроны могут навлечь болезни;
— Нельзя торопиться и начинать новые дела. По народному поверью, дела, начатые в спешке 2 мая, весь год будут оставаться незаконченными;
— Нельзя унывать и отчаиваться. Матрона принимала страдание с благодарностью и всегда давала людям надежду. Уныние в её день — противоречие самому духу праздника.
Что можно делать 2 мая 2026 года?
— Помолиться дома или в храме. Если нет возможности поехать в Покровский монастырь, молятся перед иконой Матроны дома. День памяти — особо сильное время для обращения к ней;
— Помочь нуждающимся и больным. Матрона всю жизнь служила людям — никому не отказывала. В её день принято подавать милостыню, навещать больных, поддерживать тех, кто в трудной ситуации;
— Простить обиды и помириться с близкими. Матрона обладала кротким нравом и никогда не держала зла. Её день — хороший повод завершить конфликты и попросить прощения.
Традиции и приметы в день Матроны Московской 2 мая 2026 года.
— Паломничество к мощам. Тысячи верующих приезжают в Покровский монастырь на Таганке. Очередь занимают с шести утра и ждут несколько часов. Принято приносить цветы — нечётное количество, как живому человеку;
— Молебен в храме. В день памяти Матроны во многих православных храмах служат молебны с акафистом. Особенно многолюдны службы в Покровском монастыре и в московских храмах, где есть её икона;
— Набрать святой воды в монастыре. В Покровском монастыре всегда можно набрать святой воды. В день памяти Матроны это считается особенно благодатным;
— Приснился сон в ночь на 2 мая — сбудется. Народное поверье: сны в ночь перед днём памяти Матроны вещие. Добрый сон — к добрым переменам;
— Птицы громко поют утром — к теплу и ясной погоде. Начало мая в народе всегда считалось временем внимательного наблюдения за природой: пение птиц, роса, направление ветра — всё имело значение для будущего урожая.