Рассказано о причинах важности майских праздников

Май в Европе — это месяц, буквально насыщенный государственными праздниками, и майские выходные требуют особого внимания при планировании рабочих процессов. Все известный День труда широко отмечается 1 мая в Испании, Португалии, Франции, Бельгии, Германии, Италии и Польше как день, посвящённый трудовому движению и его вкладу в завоевание справедливых условий работы, которые сегодня часто воспринимаются как должное (в Нидерландах, Великобритании и Ирландии, впрочем, официального выходного 1 мая нет — там праздник перенесён на первый понедельник мая, в 2026 году это 4 мая). Кроме того, 1 мая наступает Весак — один из важнейших дней для буддистов, посвящённый рождению, просветлению и смерти Будды.