Сотрудники прокуратуры Хабаровского края вышли на субботник

Работники аппарата прокуратуры Хабаровского края присоединились к Всероссийскому субботнику по весенней очистке и благоустройству территорий, сообщает прокуратура по Хабаровскому краю. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Сотрудники надзорного ведомства провели уборку территории, прилегающей к монументу «300 лет прокуратуре России». Объект расположен на Уссурийском бульваре, в границах улиц Тургеневская и Комсомольская.
В ходе субботника участники очистили участок от мусора и растительных остатков, привели в надлежащий вид прилегающие зоны. Акция прошла в рамках общероссийской кампании по благоустройству городских территорий и поддержанию чистоты в населённых пунктах.
