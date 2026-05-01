С 1 мая в России вступило новое требование ко всем гаджетам: о чем речь

С 1 мая в России вводится обязательная маркировка радиоэлектронной продукции, включая смартфоны, планшеты и ноутбуки. Об этом рассказали в пресс-службе «Честный знак».
С 1 мая участники оборота должны наносить идентификационные знаки на смартфоны, планшеты, ноутбуки, лампы, светильники, вилки, розетки, выпрямители, печатные платы и реле. Покупатели смогут проверять законность товаров через приложение «Честный знак». Маркировка уменьшит нелегальный оборот, вынудив недобросовестных участников рынка работать официально или уйти, освободив нишу для законных производителей.
В системе «Честный знак» зарегистрировались 19 тысяч компаний. В одной из них уверены, что маркировка радиоэлектроники будет полезна рынку и потребителям.
Ранее KP.RU сообщил, что в России начинают вводить маркировки и на другие товары. В частности, на сладости. Теперь обязательной маркировке подлежат все кондитерские изделия из перечня правительства.