Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предложили выплачивать 13-ю зарплату к 1 мая

В Госдуме предложили обязать работодателей платить тринадцатую зарплату перед Первомаем.

В Госдуме предложили обязать работодателей платить тринадцатую зарплату перед Первомаем. С такой инициативой выступила группа депутатов от фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым. Об этом сообщает ТАСС, в распоряжении которого оказался текст законопроекта.

Авторы идеи хотят внести поправки в Трудовой кодекс РФ. Согласно документу, к 1 Мая каждый работник должен получить премию в размере своего среднемесячного заработка.

В пояснительной записке парламентарии отметили, что сегодняшнее законодательство не заставляет компании поощрять сотрудников к праздникам. Всё остается на усмотрение начальства: хочет — платит, хочет — нет. Законопроект призван исправить эту несправедливость.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | | Telegram.