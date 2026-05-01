В Госдуме предложили выплачивать 13-ю зарплату к 1 мая

В Госдуме предложили обязать работодателей платить тринадцатую зарплату перед Первомаем. С такой инициативой выступила группа депутатов от фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым. Об этом сообщает ТАСС, в распоряжении которого оказался текст законопроекта.
Авторы идеи хотят внести поправки в Трудовой кодекс РФ. Согласно документу, к 1 Мая каждый работник должен получить премию в размере своего среднемесячного заработка.
В пояснительной записке парламентарии отметили, что сегодняшнее законодательство не заставляет компании поощрять сотрудников к праздникам. Всё остается на усмотрение начальства: хочет — платит, хочет — нет. Законопроект призван исправить эту несправедливость.
