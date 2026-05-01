Несколько десятков тысяч жителей Красноярска приняли участие в общегородском субботнике

Губернатор Михаил Котюков вместе с участниками программы «Сибирский характер» работал на Аллее памяти в Татышев-парке. К уборке также присоединились представители молодежных и общественных организаций. — Договорились с участниками «Сибирского характера» разбить здесь же, на Татышеве, аллею в честь героев СВО. Ребята поделились идеями о том, как она должна выглядеть, какие смыслы в нее важно заложить. Уверен, хороший получится проект, — отметил Михаил Котюков. Продолжить участие в благоустройстве жители могут и после субботника. До 12 июня идет голосование за общественные пространства, которые нуждаются в обновлении в первую очередь. Принять участие можно на платформе za.gorodsreda.ru. Территории, набравшие наибольшее количество голосов, благоустроят уже в следующем году по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».