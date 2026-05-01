МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с праздником Весны и Труда, отметив, что профсоюзы многое делают для улучшения условий труда, сообщили в пресс-службе палаты парламента.
Первого марта в России отмечается праздник Весны и Труда.
«Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил граждан России с праздником Весны и Труда, пожелав успехов и всего самого доброго», — сказано в сообщении.
Добавляется, что в своем поздравлении Володин отметил, что сегодня профсоюзы, защищая права и интересы граждан, «многое делают для улучшения условий труда».
По его словам, профсоюзы содействуют совершенствованию отраслевого законодательства и выполнению социальных гарантий, а также вносят вклад в решение вопросов, связанных с повышением качества жизни людей.