Губернатор Новосибирской области поздравил жителей с Первомаем

Глава региона напомнил, что Первомай объединяет всех, кто своим трудом создаёт благополучие и стабильность страны.
По словам губернатора, Новосибирская область по праву гордится своими инициативными и трудолюбивыми жителями, которые развивают родной край и выводят его на новые рубежи.
Также Андрей Травников подчеркнул, что Новосибирск носит почётное звание «Город трудовой доблести», и земляки ежедневно подтверждают его реальными делами. В завершение он пожелал всем мира, благополучия и энергии для новых свершений.