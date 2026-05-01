Володин поздравил россиян с 1 Мая

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил граждан РФ с Праздником весны и труда, отметив, что профсоюзы сегодня многое делают для улучшения условий труда. Об этом сообщила пресс-служба палаты парламента.
«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поздравил граждан России с Праздником весны и труда, пожелав успехов и всего самого доброго. В своем поздравлении председатель Госдумы отметил, что сегодня профсоюзы, защищая права и интересы граждан, “многое делают для улучшения условий труда”, — говорится в сообщении.
По словам председателя Госдумы, профсоюзы «содействуют совершенствованию отраслевого законодательства и выполнению социальных гарантий». Кроме того, они вносят вклад в решение вопросов повышения качества жизни людей, добавил он.
1 мая в России ежегодно отмечается Праздник весны и труда. Согласно ст. 112 Трудового кодекса РФ этот день является нерабочим. Свое современное название праздник получил в 1992 году. В советское время он официально именовался Днем Интернационала, а затем — Международным днем солидарности трудящихся.