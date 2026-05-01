Главные городские часы поздравляют красноярцев с Днем весны и труда (видео)

Сегодня, 1 мая, главные часы Красноярска сменили мелодию в честь Дня весны и труда.
В мэрии сообщили, что в 12:00, 15:00, 18:00 и 21:00 над площадью у здания городской администрации прозвучит «Марш высотников».
1 мая в нашей стране отмечается Праздник Весны и Труда. Этот день считается символом весны, он олицетворяет собой уважение к любому созидательному труду. Традиция встречать этот праздник насчитывает уже много лет.
Напомним, Красноярский «Биг-Бен» традиционно меняет свое музыкальное сопровождение в честь государственных праздников и важных дат. Например, 25 января в честь Дня российского студенчества городские часы играли «Песенку студента» или «Из вагантов», а 23 февраля — марш «Прощание славянки».
