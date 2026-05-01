Перекись не лечит, а только пенится: чем заменить, советует врач Парецкая

Помните это чувство, когда заливаешь перекись на свежую царапину и с удовлетворением наблюдаешь, как она бурно шипит и покрывается белой пеной? Кажется, что идет активная борьба с инфекцией. Однако доктор Алена Парецкая спешит развеять этот миф.
По ее словам, перекись водорода — далеко не тот эффективный антисептик, к которому мы привыкли с детства. В своем канале она рассказывает — главный секрет этого средства вовсе не в уничтожении бактерий. Перекись работает чисто механически. При контакте с тканями выделяется кислород, который создает обильную пену. Эта масса просто выталкивает из раны грязь, пыль и отмершие частички кожи. Можно сказать, что микробам устраивают своеобразный аквапарк, смывая их потоком, но не убивая. Для серьезного обеззараживания такой метод слаб.
Так когда же доставать пузырек с перекисью из домашней аптечки? Врач рекомендует использовать ее исключительно для открытых, свежих или сильно загрязненных ран. В этих случаях механическое очищение действительно необходимо, чтобы удалить видимую грязь перед дальнейшей обработкой.
Для обычных бытовых ссадин, порезов и царапин перекись — не лучший выбор. Гораздо эффективнее справится хлоргексидин. Этот препарат действительно убивает бактерии и обеспечивает качественное обеззараживание без лишнего шума и пены.
Так что красивое шипение — не показатель качества лечения.
