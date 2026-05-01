Перекись не лечит, а только пенится: чем заменить, советует врач Парецкая

По ее словам, перекись водорода — далеко не тот эффективный антисептик, к которому мы привыкли с детства. В своем канале она рассказывает — главный секрет этого средства вовсе не в уничтожении бактерий. Перекись работает чисто механически. При контакте с тканями выделяется кислород, который создает обильную пену. Эта масса просто выталкивает из раны грязь, пыль и отмершие частички кожи. Можно сказать, что микробам устраивают своеобразный аквапарк, смывая их потоком, но не убивая. Для серьезного обеззараживания такой метод слаб.