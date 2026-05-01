Красноярцы начали праздновать День Весны и Труда (видео)

В Красноярске начали отмечать Первомай.
Так, на Центральной набережной в районе Капитанского клуба (ул. Дубровинского, 100) уже стартовал полумарафон «Первомайский». Спортсменам предстоит преодолеть две дистанции — 5 км и 21,1 км.
На площади у стелы «Город трудовой доблести» (Красраб, 46) с 11:00 начали работать локации Федерации профсоюзов края. В 12:00 здесь же состоится официальное мероприятие с участием представителей администрации города, депутатов, членов Советов ветеранов и молодежи.
В 12:40 на площади перед Дворцом культуры имени 1 Мая начнется праздничный концерт.
В 12:50 участников митинга пригласят на трамвайную экскурсию «Город трудовой доблести», посвященную рабочим подвигам жителей Красноярска в годы Великой Отечественной войны.
А в течение дня — в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 и 21:00 — главные городские часы будут исполнять мелодию песни «Марш высотников».
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | | Telegram.