Ожоги в майские праздники

Каждый год к врачам попадают тысячи людей с ожогами от кипятка, открытого огня или горячих поверхностей, и большая часть этих травм случается в быту. Знание правил первой помощи — это не просто полезный навык, а умение, которое может спасти здоровье и даже жизнь.
Когда нужно немедленно вызывать «Скорую» (103 или 112)?
· Ожог глубокий (III-IV степени) или при площади поражения более 10% тела у взрослого (это примерно размер ладони пострадавшего или больше).
· Если пострадал ребенок, пожилой человек или беременная женщина.
· Травма затронула лицо, глаза, шею, кисти рук, стопы или промежность.
· Ожог вызван электричеством или химикатами.
· Есть признаки ожога дыхательных путей (одышка, опаленные волосы в носу, сажа на языке, потеря голоса).
Действия до приезда врачей:
1. Устраните фактор поражения. Погасите пламя на одежде (накройте плотной тканью). Аккуратно освободите участок от одежды, но не отрывайте прилипшие куски ткани.
2. Охладите рану. Поместите обожженный участок под струю прохладной (не ледяной) воды на 15−20 минут. Это снизит температуру тканей и уменьшит боль. Не используйте лед — это усилит травму.
3. Наложите повязку. Прикройте место ожога сухой стерильной салфеткой или чистым бинтом.
4. Обезбольте. При сильной боли дайте препарат на основе парацетамола или ибупрофена.
5. Дайте пить. При обширных травмах полезно поить пострадавшего водой или сладким чаем для предотвращения шока.
Категорически запрещается:
· Смазывать ожог маслом, жиром, сметаной или кремом (это создает «парниковый эффект» и замедляет заживление).
· Вскрывать волдыри.
· Обрабатывать открытую рану спиртом, йодом или зеленкой.
Если площадь покраснения или пузырей небольшая (размером меньше ладони), нет признаков инфекции (гноя) и пострадавший не входит в группу риска, можно лечиться дома. В остальных случаях необходима консультация врача-травматолога или комбустиолога (специалиста по ожогам).