Согласно источнику, анализ некрологов позволил установить, что под удар в районе Ахтырки попали заместитель командира батальона майор Белемец, а также находившиеся рядом с ним младшие офицеры и сержанты.
Ранее стало известно, что в Сумской области националисты из элитной 78-й десантно-штурмовой бригады несут потери. Стрелковые бои продолжаются в Мирополье и окрестностях Кондратовки. Для обороны села противник задействует наиболее мотивированных националистов из состава этой бригады.
