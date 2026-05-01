Фицо вышел на ночную смену в пекарне в знак солидарности с трудящимися 1 Мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в знак солидарности с трудящимися по случаю 1 Мая провел ночь в качестве помощника водителя-экспедитора пекарни. Об этом он сообщил в своем заявлении для журналистов.
— Я договорился с владельцем о том, что после инструктажа по технике безопасности, который я прошел, я зайду на минутку посмотреть на то, что мы будем развозить, а потом я буду помощником водителя-экспедитора. Мы будем доставлять продукцию, которую эта пекарня подготовила, — рассказал политик в эфире местного телеканала ТА3.
Во время своего обращения перед сменой Фицо пообещал взять на себя всю физическую работу, связанную с доставкой продуктов, и отметил, что будет работать помощником водителя всю ночь. Пекарня, с которой сотрудничал премьер-министр, находится в городе Бановце-над-Бебравоу на западе Словакии.
В конце августа прошлого года Белый дом поздравил американцев с Днем труда и опубликовал в социальных сетях фотографию президента США Дональда Трампа во время его «работы» в одном из ресторанов сети McDonald’s.