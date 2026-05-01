В ночь на первое мая в Ростовской области сбили БПЛА

Информации о разрушениях и пострадавших нет.

В ночь на пятницу, первое мая, в Мясниковском районе на западе Ростовской области отразили атаку БПЛА. Об этом рассказал губернатор донского региона Юрий Слюсарь.

Глава Ростовской области подчеркнул, что информации о пострадавших и разрушениях на земле нет.

«Всё будет уточняться», — добавил Юрий Слюсарь.

В общей сложности, по данным Минобороны РФ, над регионами РФ сбит 141 украинский БПЛА.

Сутками ранее, в ночь на 30 апреля, во время отражения атаки БПЛА на Ростовскую область беспилотники сбили над пятью районами. Это Чертковский, Верхнедонской, Шолоховский, Тарасовский и Красносулинский. Пострадавших и разрушений на земле не было.

