В ночь на первое мая в Ростовской области сбили БПЛА

В ночь на пятницу, первое мая, в Мясниковском районе на западе Ростовской области отразили атаку БПЛА. Об этом рассказал губернатор донского региона Юрий Слюсарь.
Глава Ростовской области подчеркнул, что информации о пострадавших и разрушениях на земле нет.
«Всё будет уточняться», — добавил Юрий Слюсарь.
В общей сложности, по данным Минобороны РФ, над регионами РФ сбит 141 украинский БПЛА.
Сутками ранее, в ночь на 30 апреля, во время отражения атаки БПЛА на Ростовскую область беспилотники сбили над пятью районами. Это Чертковский, Верхнедонской, Шолоховский, Тарасовский и Красносулинский. Пострадавших и разрушений на земле не было.
Узнать больше по теме
