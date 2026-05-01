«Это май-чародей»: пятый месяц года стал самым необычным в календаре

Май — пятый месяц в году и насчитывает 31 день, хотя так было не всегда: в римском юлианском календаре, где ещё не существовало января и февраля, май значился третьим месяцем. У каждого месяца есть свои символы — камни, цветы и астрологические знаки, и для родившихся в мае, так называемых майских детей, драгоценным камнем считается изумруд, символизирующий любовь и успех, майскими цветами выступают ландыш и боярышник, а астрологическими знаками — Телец (с 20 апреля по 20 мая) и Близнецы (с 21 мая по 21 июня).
Наступил второй полный месяц весны и начинают распускаться цветы, зеленеет трава и появляются листья на деревьях, а ещё это время множества праздников. Интересных фактов о мае великое множество.
Первомай — государственный праздник, отмечаемый первого мая или в первый понедельник мая, раньше был древним праздником первого дня лета (ныне весенний) с танцами и пением. Когда-то май считался неудачным месяцем для вступления в брак — существовало даже стихотворное предупреждение «Женись в мае, и ты пожалеешь об этом дне», а в Корнуолле (Великобритания) верили, что покупка новой метлы в мае приносит несчастье. День матери, отмечаемый в мире во второе воскресенье мая, был официально объявлен национальным праздником США Вудро Вильсоном в 1914 году благодаря усилиям Анны Джарвис, активистки, у которой не было собственных детей. Самый популярный подарок в этот день — открытка, и именно 8 мая совершается больше всего телефонных звонков. В мае есть и совсем необычные праздники: 1 мая на Гавайях празднуют День Лея, 10 мая в штате Юта отмечают День Золотого костыля в честь завершения строительства Первой трансконтинентальной железной дороги, а 29 мая — День «Положи подушку на свой холодильник».
Слово «май» происходит от латинского Maius, что относится к богине Майе, олицетворявшей рост в природе и бизнесе, хотя римский поэт Овидий приводил другую этимологию: месяц назван в честь maiores — «старейшин», тогда как следующий месяц, июнь, назван в честь juniores — «молодых людей». В древнем Риме с 27 апреля по 3 мая отмечали Флоралию — праздник плодородия с театральными представлениями, танцами и банкетами, а также приносили в жертву богине земли Терре беременную свинью для обильного урожая.
11 мая отмечается Национальный день «Ешь, что хочешь» — идеальный повод побаловать себя чем-то более изысканным, чем обычно, будь то пицца с необычными ингредиентами или шоколадный торт. В мае можно наблюдать метеорный поток Эта-Аквариды примерно с 21 апреля по 20 мая с пиком активности около 6 мая, а также Ариетиды с 22 мая по 2 июля и Виргиниды в разные дни мая.
Традиция танцев вокруг майского шеста зародилась в Северной Европе: с первых дней земледелия фермеры собирались на полях 1 мая, чтобы отпраздновать приход весны, танцуя вокруг высокого шеста, украшенного разноцветными лентами — красной, жёлтой, фиолетовой, синей, зелёной и белой, — чтобы танец создавал привлекательный узор. Многие украшают крону листьями и свежераспустившимися майскими цветами, и хотя ритуал с майским деревом — это современная реконструкция древней традиции, он до сих пор ассоциируется с первомайскими праздниками по всему миру, включая США, Австралию, Новую Зеландию и Канаду, и исполняется в надежде принести плодородие скоту, земле и людям.
Англосаксонское название мая — Tri-Milchi, что означает «месяц трёх доек», поскольку благодаря сочной молодой траве коров можно было доить три раза в день. Впервые название «Май» появилось примерно в 1430 году, а до этого месяц называли Maius, Mayes или Mayi.
Сегодня май отмечается как Национальный месяц улыбки, а также считается месяцем гастрономических торжеств: Национальная вегетарианская неделя, неделя кофе, неделя сэндвичей и Национальная неделя барбекю.
Ни один президент США никогда не умирал в мае, хотя каждый другой месяц года такие потери были. А 8 мая (по местному времени, в Москве уже наступило 9 мая) 1945 года немецкое верховное командование безоговорочно капитулировало перед силами СССР и союзниками, и с тех пор День Победы в Европе отмечается памятными мероприятиями. Для нашей страны же 9 мая стало самым большим праздником.
Майским камнем считают изумруд, который относится к семейству бериллов и бывает от тёмно-зелёного до светло-зелёного оттенков, символизируя плодородие и обновление. Ландыш прочно ассоциируется с возвращением счастья и сладости, а боярышник — с надеждой.
Считается, что люди, рождённые под знаком Тельца, амбициозны и сообразительны, но при этом заслуживают доверия, тогда как Близнецы — страстны, легко приспосабливаются и сообразительны.