«Это май-чародей»: пятый месяц года стал самым необычным в календаре

Первомай — государственный праздник, отмечаемый первого мая или в первый понедельник мая, раньше был древним праздником первого дня лета (ныне весенний) с танцами и пением. Когда-то май считался неудачным месяцем для вступления в брак — существовало даже стихотворное предупреждение «Женись в мае, и ты пожалеешь об этом дне», а в Корнуолле (Великобритания) верили, что покупка новой метлы в мае приносит несчастье. День матери, отмечаемый в мире во второе воскресенье мая, был официально объявлен национальным праздником США Вудро Вильсоном в 1914 году благодаря усилиям Анны Джарвис, активистки, у которой не было собственных детей. Самый популярный подарок в этот день — открытка, и именно 8 мая совершается больше всего телефонных звонков. В мае есть и совсем необычные праздники: 1 мая на Гавайях празднуют День Лея, 10 мая в штате Юта отмечают День Золотого костыля в честь завершения строительства Первой трансконтинентальной железной дороги, а 29 мая — День «Положи подушку на свой холодильник».