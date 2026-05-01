В Красноярском крае затопило 135 приусадебных участков

В нескольких районах Красноярского края сложилась неблагоприятная гидрологическая обстановка.

В нескольких районах Красноярского края сложилась неблагоприятная гидрологическая обстановка.

Как сообщает ГУ МЧС, на утро 1 мая в результате интенсивного снеготаяния и подъема уровня воды в реках края затоплено 135 приусадебных участков 12 жилых домов:

в Балахтинско-Новоселовском округе, населенный пункт Интикуль — 6 жилых домов, 13 приусадебных участков; в Козульском округе, река Большой Кемчуг — 70 приусадебных участков в населенных пунктах Большой Кемчуг, Жуковка, Косачи. Также вода незначительно зашла в 1 жилой дом в деревне Большой Кемчуг;

в Ачинском округе, река Мазулька — 8 приусадебных участков в населенном пункте Мазуль;

в Бирилюсском округе, река Кочетат — 4 приусадебных участка в селе Новобирилюссы;

в Боготольском округе, река Тюхтетка — 5 жилых домов и 21 приусадебный участок в селе Тюхтет, в городе Боготол — 2 приусадебных участка;

в Курагинском округе, река Ирба — 2 приусадебных участкова в поселке Большая Ирба;

в Партизанском районе, река Мана — 5 приусадебных участков в селе Кожелак;

в городе Красноярске, река Кача — 5 приусадебных участков;

в Емельяновском округе, река Кача — 5 приусадебных участков в селе Логовой.

В некоторых муниципальных округах перелиты 19 участков автодорог регионаьного и местного значения. Ситуация находится на контроле Правительства и Главного управления МЧС России по Красноярскому краю.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше